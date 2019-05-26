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Malavi'de devlet başkanlığı sonuçları askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 00:44 | Son Güncelleme

Seçim sonuçlarının mahkemeye taşınması sonucu 10 bölgede yeniden sayım yapılacak

BLANTYRE (AA) - Malavi'de muhalefetin, cuma günü yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarına Yüksek Mahkemede itiraz etmesi sonucu bazı bölgelerde oyların yeniden sayılacağı bildirildi.

Malavi Yüksek Mahkemesi, Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Lazarus Chakwera'nın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve mahkemeye başvurması sonucu 10 bölgede oyların yeniden sayılmasına hükmetti.

MCP Sözcüsü Eisenhower Mkaka, yaptığı açıklamada, bazı bölgelerden gelen seçim sonuçlarında "çok göze batan usulsüzlükler" fark ettiklerini belirtti.

Mkaka, "MCP, seçim sonuçlarında ciddi anormallikler olduğunu fark etti o yüzden mahkemeye başvurdu. Bu anormalliklerin, devlet başkanlığı sonuçlarının açıklanmadan önce düzeltilmesini istiyoruz." dedi.

Devlet başkanlığı yarışında, Demokratik İlerici Parti (DPP) mevcut Devlet Başkanı Peter Mutharika ve Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Lazarus Chakwera'nın ismi öne çıkıyor.

Anayasaya göre, devlet başkanı 5 yıl için belirlenirken en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanlığı Malavi seçim itirazı

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