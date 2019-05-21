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Malavi'de halk sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Malavi'de halk sandık başında

BLANTYRE (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de halk, devlet başkanı, milletvekili ve belediye meclis üyesi seçimi için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 06.00'da (TSİ 07.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00'e (TSİ 19.00) kadar sürecek.

Toplam 6,5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkedeki devlet başkanı seçiminde 7 aday yarışıyor. Parlamentoya 193 milletvekili ve belediye meclislerine 462 üye seçilecek.

Halk, 3 eyalette kurulan yaklaşık 5 bin sandıkta oy kullanıyor. Seçim sonuçları ise sandıkların kapanmasının ardından iki gün içinde belli olacak.

Devlet başkanlığı yarışında, Demokratik İlerici Parti (DPP) mevcut Devlet Başkanı Peter Mutharika ve Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Lazarus Chakwera'nın ismi öne çıkıyor.

Anayasaya göre, devlet başkanı 5 yıl için belirlenirken en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

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Malavi sandık başında seçimler

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