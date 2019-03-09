HABER

Malavi'de şiddetli yağış ve fırtına 23 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Malavi'de şiddetli yağış ve fırtına 23 can aldı

Afrika ülkelerinden Malavi'nin güneyini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Malavi Güvenlik Bakanı Nicholas Dausi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde 4 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle ilk belirlemelere göre 23 kişinin öldüğünü belirtti.

Dausi, yaklaşık 22 bin evin çökmesine yol açan yağış ve fırtınada 11 kişinin kaybolduğunu ifade ederek, yüzlerce kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerin sevk edildiğini aktaran Dausi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Fransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştuFransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştu
D-100'de taksi takla attıD-100'de taksi takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşırı yağışları Malavi

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.