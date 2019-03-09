Malavi'de şiddetli yağış ve fırtına 23 can aldı

Afrika ülkelerinden Malavi'nin güneyini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Malavi Güvenlik Bakanı Nicholas Dausi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde 4 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle ilk belirlemelere göre 23 kişinin öldüğünü belirtti.

Dausi, yaklaşık 22 bin evin çökmesine yol açan yağış ve fırtınada 11 kişinin kaybolduğunu ifade ederek, yüzlerce kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerin sevk edildiğini aktaran Dausi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

