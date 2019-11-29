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Malay öğrencilerden Güneydoğu Asya kültür şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye’de Güneydoğu Asya kültürünün temsiline yönelik ilk kültürel etkinlik olan Nusantara Festivali’nde Malay öğrenciler geleneksel yemekleri, kıyafetleri ve danslarıyla kültür şöleni yaşattı.

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’de Güneydoğu Asya kültürünün temsiline yönelik ilk kültürel etkinlik olan Nusantara Festivali’nde Malay öğrenciler geleneksel yemekleri, kıyafetleri ve danslarıyla kültür şöleni yaşattı. Festivalde, öğrenciler ülkelerinin tanıtımını yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMAD) tarafından ilki 2017’de düzenlenen, Türkiye’de Güneydoğu Asya kültürünün temsiline yönelik ilk kültürel etkinlik olan Nusantara Festivali’nde Güneydoğu Asya mutfağı, bölgeye özgü dans gösterileri, bölgenin geleneksel oyunları ve çeşitli kültürel aktiviteler yer aldı. Üniversitede öğrenim gören Malezya, Endonezya, Filipinler ve Taylandlı öğrenciler gelenekleri, dansları ve yemek kültürleri ile renkli bir gün yaşattı. Festivali çok sayıda resmi kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve öğrenci dernekleri ve davetliler izledi. FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, bu festivallerin öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini tanıması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

“COĞRAFYALARIN KÜLTÜRÜNÜ TANIMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, Malay öğrencilerinin düzenlediği festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu bir kültür şöleni. Üniversitemizde Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz bulunuyor. Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen, üniversitemizde okuyan bütün öğrencilerimiz bizim bu merkezimizi yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda yaptığımız etkinliklerden biri olarak da 2017 yılında bu festivalin ilkini düzenledik. Nusantara Festivali’nin bu yıl ikincisini yapıyoruz. Güneydoğu Asya kültür şöleni diyebiliriz. Bu ülkelerin kültürünü, halk oyunlarını, danslarını, geleneksel kıyafetlerini ve yemeklerini tanıtıyorlar. Candan ve sevgi dolu insanlar. Bu öğrencilerimizi de diğerleri gibi çok seviyoruz. Kendi kültürlerini temsil etme yönünde başarılı gençler. Hepsini kutluyorum” dedi.

“TARİHİMİZDE DE GÜNÜMÜZDE DE BU DOSTLUKLAR VAR”

Güneydoğu Asya ülkelerinin hepsiyle tarihte de devlet olarak dostluklarımız olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Başar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim üniversitemizde Güneydoğu Asya ülkelerinden 30 kadar öğrencimiz öğrenim görüyor. Üniversitemizin de uluslararası öğrenci oranı yüzde 10. Değişik ülkelerden öğrencilerimiz var. Bizim bu ülkelerle devlet olarak da dostluklarımız var. Tarihimizde de bu dostluklar mevcut. Bugün de hem eğitim hem iktisadi, kültür ve turizm alanında iş birliklerimiz var.”

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