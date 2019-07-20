- "Malazgirt de Çanakkale gibi olacak"

İBRAHİM YALDIZ - Sultan Alparslan'ın Bizans imparatoru Roman Diyojen'i yenerek Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde, inşaatı devam eden "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nın, birçok alanda ilçenin gelişmesinin yolunu açması bekleniyor.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Malazgirt'in, bu yönüyle tanıtılması ve hak ettiği ilgiyi görmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin pek çok yerinden her yıl binlerce kişinin katılımıyla yapılan Malazgirt kutlamalarıyla tanınırlığı artan ilçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inşaatına başlanan milli park ve millet bahçesinin, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına yetiştirilmesi planlanıyor.

Milli parkla, Malazgirt'in de Çanakkale gibi insanların ecdadın kahramanlığına tanıklık etmek için ziyaret ettiği bir yer haline getirilmesi hedefleniyor.

- "Hem yerli hem de yabancı turist sayısı artacak"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli park alanında 2 ayrı bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.