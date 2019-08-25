HABER

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi’nin 948.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamalarına, yıllardır Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri damga vurdu.
Çarho mevkiinde kurulan etkinlik alanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Alanda çadır kuran Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde yaşayan Kırgız Türkleri damga vurdu. Yaklaşık yarım asırdır ilçede yaşayan ve kültürlerini hala sürdüren Kırgız Türkleri, kendilerine has kostümleriyle büyük beğeni topluyor. Alanda çadır kuran ve burada kültürlerini tanıtan Kırgız Türkü Faruk Tanyeli, “Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde yaşıyoruz. Buraya katılımcı olarak geldik. Kırgız Türklerinin Ulupamir’de yarım asırlık bir geçmişi var. Yöresel kıyafetlerimizi giyerek fotoğraf çekineceği bir alan olarak oluşturduk. Buradaki her bir kıyafetin kendisine göre bir hikayesi vardır. Geçmişte Asya Hun’dan başlayıp son dönem Selçuklulara kadar olan zırhlarımız var. Bu zırhlar orijinal olarak üretilmiştir. Burada bir taraftan fotoğraf çekinirken, diğer taraftan giysilerle ilgili bilgi ediniyorlar. Cuma gününden bu yana yoğunluk artarak devam ediyor” dedi.
Önemli misafirlerinin ağırlandığı ve yemek servisinin yapıldığı büyük han çadırından görevli Açelya Şanlı ise, çadırın tamamen Kırgız kültürüne göre tasarlandığını dile getirdi. İlginin çok yoğun olduğuna dikkat çeken Şanlı, gelen ziyaretçilerin fotoğraf çektiklerini söyledi.
Erciş Ulupamir’den gelerek alanda stant kuran Aysel Aytaç da, yöresel ürünlerini tanıttıklarını ve imal ettikleri giysilerin ise satışını yaptıklarını ifade etti.
Kırgız Türklerine ait yöresel giysiyi giyip fotoğraf çektiren Sinem Güneş ise, Edirne’den gelerek etkinliklere katıldığını belirtti. Çok gururlu hissettiğine dikkat çeken Güneş, alanın efsane olduğunu kaydetti.

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O yol 30 gün kapalı

Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.