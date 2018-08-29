Malazgirt temalı resim, hikâye ve şiir yarışmasının 14'üncüsü gerçekleştirildi

İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Malazgirt temalı 14’üncü geleneksel hikâye, resim ve şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Belediye Başkanı Hasan Can ve gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın elinden aldı. Malazgirt Zaferi’ni anma ve 14’üncü geleneksel hikaye, resim ve şiir yarışması için tören düzenlendi. Ümraniye Belediye Başkanlık Bahçesi’nde düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın elinden aldı. Ödül töreninde ünlü sanatçı Esat Kabaklı kahramanlık türküleriyle programa katılanlara bir konser verdi. Kabaklı’nın performansı ise vatandaşlardan büyük alkış topladı. Ödül törenine Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra AK Parti 2'nci Bölge milletvekili İffet Polat,Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, gazeteci- yazar Abdullah Dilipak, Meclis üyeleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda sanatsever vatandaş katıldı. “JÜRİ ÜYELERİNİN SEÇTİĞİ ESERLERİ KİTAPLAŞTIRIYORUZ” Törene katılan Başkan Hasan Can,” 14 yıldan beri kaliteyi hiç düşürmeden ve objektif kriterlerle jüri üyelerinin seçtiği eserleri kitaplaştırıyoruz. Hikayede kitaplaştırıyoruz, şiirde kitaplaştırıyoruz. Resimleri de sergiliyoruz. Her sene özellikle şiir ve resimde bir konuda belirliyoruz. Bu seneki şiirde konumuz dünyada yitirmeye başladığımız ve yitirdiğimiz merhamet duygusunu dile getiren şiirlerdir” ifadelerini kullandı.

