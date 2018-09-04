Malazgirt Zaferi etkinlikleri Ahlat'a ilgiyi artırdı

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Bitlis'in Ahlat ilçesinin tanıtımına katkı sağladı. UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ile diğer tarihi mekanlar, Malazgirt Zaferi kutlamalarının ardından daha fazla ilgi görmeye başladı. Orhun Abideleri'nden sonra yazılı kaynak olarak bilinen, birbirinden farklı uzunlukları ve tüm ihtişamıyla ayakta duran mezar taşları, yerli ve yabancıların hayranlığını kazanıyor hem de ziyaretçileri tarihe yolculuğa çıkarıyor. 210 dönümde 8 bin 200 mezarın bulunduğu Selçuklu Mezarlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümündeki etkinliklerde verilen birlik ve beraberlik mesajlarının ardından hem yurt içi hem de dışından çok sayıda kişiyi ağırladı. Ahlat'a ecdadın mezarını görmeye gelenler, aynı zamanda mezar taşlarındaki yazılar, kabartmalar ve oymaları da inceleme fırsatı buluyor. - "Bu festivalde tanıtıma çok büyük bir katkı sağladı"

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi kutlamalarının ardından ilçeye olan ilginin daha da arttığını söyledi. Ahlat'ta bütün insanlığın mirası olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 8 bin kitabenin bulunduğunu kaydeden Çoban, şöyle dedi: "Bu kitabeleri herkesin beğenisine sunduk. İlçenin tanıtımına ısrarlı devam ediyoruz. Kümbetlerimiz, hanlarımız, hamamlarımız ve kervansaraylarımız. Bölge muhteşem bir destinasyon ve böyle bir özellik arz ediyor. Diğer taraftan da 8 bin küsur taş kitabe. Hiçbir millete nasip olmamış bir zenginlik. Biz de milletimizi bu zenginlikle buluşturuyoruz." Etkinliklerin ilçenin tanıtımına çok büyük katkı sağladığını belirten Çoban, "Bu tanıtım Türkiye'de karşılığını bulduğu gibi yurt dışında da karşılığını bulmaya başlamıştır. Himaye ve hamiliğinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Bilal Erdoğan'a ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'a şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu. - "Almanya'dan sadece burayı görmek için geldim" 47 yıldır Almanya'da yaşayan Fatih Lütfü Doğan da mezarlığı görmek ilçeye geldiğini söyledi.