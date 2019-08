Malazgirt Zaferi etkinlikleri başladı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri başladı.

Uzun süredir hazırlıkları yapılan etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, mas güreşi, mangala oyunu ve midilli (Pony) atlarla çocuklar için etkinlikler ile başlandı. Türkiye Jokey Kulübü de bu yıl yapılan etkinliklerde Pony Club atları ve jokeyleri ile ilk defa katıldı. Pony Club jokeyleri Malazgirtli çocuklara at sevgisini ve at binmeyi öğretti.

Türkiye Basketbol Federasyonu da etkinliklere katılan çocuklara basket atmayı ve basketbol oynamayı öğretiyor. Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesinin 24-25 ve 26 Ağustos’ta düzenlenen Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü etkinlikler kapsamında ilçeye gelen misafirlere Etno Spor sporcuları tarafından mangala ve mas güreşi öğretiliyor.

Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran ve bugün başlayan 26 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor.