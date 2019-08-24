HABER

Malazgirt Zaferi etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 948.

Malazgirt Zaferi etkinlikleri başladı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri başladı.
Uzun süredir hazırlıkları yapılan etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, mas güreşi, mangala oyunu ve midilli (Pony) atlarla çocuklar için etkinlikler ile başlandı. Türkiye Jokey Kulübü de bu yıl yapılan etkinliklerde Pony Club atları ve jokeyleri ile ilk defa katıldı. Pony Club jokeyleri Malazgirtli çocuklara at sevgisini ve at binmeyi öğretti.
Türkiye Basketbol Federasyonu da etkinliklere katılan çocuklara basket atmayı ve basketbol oynamayı öğretiyor. Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesinin 24-25 ve 26 Ağustos’ta düzenlenen Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü etkinlikler kapsamında ilçeye gelen misafirlere Etno Spor sporcuları tarafından mangala ve mas güreşi öğretiliyor.
Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran ve bugün başlayan 26 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor.

Malazgirt Zaferi etkinlikleri başladı

Malazgirt Zaferi etkinlikleri başladı

Malazgirt Zaferi etkinlikleri başladı

Malazgirt Zaferi etkinlikleri başladı

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Kadına yönelik şiddete tepki için kadınlara gül dağıtıp, özür dilediKadına yönelik şiddete tepki için kadınlara gül dağıtıp, özür diledi
Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışlarıMalazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

Sınırda askeri helikopter hareketliliği! Kime ait olduğu tespit edilemedi

Kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler sınırda uçtu

MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

MHP'li başkan ağır yaralandı

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.