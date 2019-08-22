Malazgirt Zaferi Kutlamaları KKTC’den başlayacak

Anadolu’nun fethi ve Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü etkinliklerinin birinci adımı bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) organize edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin(KKTC) başkenti Lefkoşada bulunan Hala Sultan Camii’nde Okçular Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen programda, 23-26 Ağustos arasında Malazgirt ve Ahlat ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen programda, Anadolu’nun fethi ve Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünün idrak edileceği etkinlik ve şehitleri anma töreni hakkında bilgi verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yıl anma etkinliklerini KKTC’den başlattıklarını kaydederek bunun anlamının büyük olduğunu söyledi. Anadolu bir eve benzetilecek olursa bu evin temelinin atıldığı yerin Malazgirt olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Kıbrıs ta bir vatandır, yavru vatan olması anne ile yavrusu arasındaki muhabbetten ileri geliyor” dedi. Uğruna mücadele edilen topraklara yüzyıllardır vatan dediklerini kaydeden Yıldız, Anadolu’daki gönüllerin fethinin 1071’de Malazgirt’te başladığını belirtti. Yıldız, Okçular Vakfı olarak bin yıllık bir sorumluluğu üzerilerine aldıklarını ve Malazgirt’i anma etkinliklerini de planlanmayı üzerilerine vazife olarak aldıklarını söyledi.

“Kıbrıs vatandır, vatanımızdır” Yıldız, “ Bugün Yavru Vatan Kıbrıs’tayız. Kıbrıs’ta uğruna mücadele edilen, gözyaşı dökülen, sevinçlerimizi yaşadığımız, kederlerini yaşadığımız bir toprak parçasıdır. Dolayısı ile vatandır, vatanımızdır” dedi. Kimsenin toprağında, vatanında gözleri olmadığını kaydeden Yıldız, “Kimsenin bizim vatanımızda da gözü olmasına müsaade etmeyeceğimizin kararlılığıdır, bu liderimizin kararlılığıdır” dedi. Kıbrıslı Kardeşleri ile Anadolu’daki kardeşlerinin bir ve beraber olduğunu dünyaya beyan etmiş olduklarını kaydeden Yıldız, 26 Ağustos Malazgirt anma etkinliklerin için Kıbrıs’tan da 160 genç ile birlikte tarihi medeniyet şehri Ahlat’a gideceklerini söyledi. Yıldız, konuşmasında Ahlat’ta yapılacak etkinlikler hakkında bilgi de verdi. Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş konuşmasına, “Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapılarını Türklere açan tek millet olarak yaşama irademizin bir garantisinin ilan edildiği bir tarihi dönüm noktasını bir fethi anmış oluyoruz” ifadelerini kullanarak başladı. Fetih ruhu hakkında bilgiler de veren Büyükgümüş, bu yıl dördüncüsünü organize edilen Malazgirt Zaferi’ni anma programının gençler açısından önemine işaret etti.

“Etkinliklerle tarihimizi yeniden hatırlıyoruz” Büyükgümüş, “Biz bu etkinliklerle tarihimizi yeniden hatırlıyoruz, bir araya gelerek bu değerlerimizi yeniden hissediyoruz” dedi. Hem Malazgirit Zaferi kutlamları, hem Okçular Vakfı’nın diğer çalışmaları bakımından son dönemde üzerilerine çok adil olmayan yaftalar yapıştırılmaya çalışıldığını kaydeden Büyükgümüş, bunlara en güzel cevabın vakfın çalışmalarına destek verenler tarafından verildiğini söyledi. Büyükgümüş, Okçular Vakfı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendilerine çizdiği vizyon ve teşvikler ile kurulduğunu da anlattı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Malazgirt Anma etkinliklerinin 948’inci için tanıtım toplantısı düzenlendiğini kaydederek Okçular Vakfı olarak etkinlik tanıtımlarını gönül coğrafyalarının farklı yerlerinde yaptıklarını söyledi. Bugüne kadar bu nedenle çeşitli yerlere gittiklerini ve farklı kitlelere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, geleneksel Türk okçuluğunu, Okçular Vakfı’nın temsil ettiği geleneği, fetih kupasını, Malazgirt’te Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde gerçekleştirilen anma etkinliklerinde tanıttıklarını kaydetti.

"Malazgirt törenleri, Çanakkale anma törenleri gibi olacak"

Bilal Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Ahlat-Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale anma törenleri çok büyük bir profil arz etmeye başladıysa, aynı profilde aynı ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek" ifadelerini kullandı.

“İşin özünde bir toprağın vatan olması yatıyor”

Hem Ahlat’da hem Malazgirit’de yarından başlayarak Pazartesi gününe kadar çok çeşitli etkinlikler ile vatandaşların bir araya geleceğini kaydeden Erdoğan, “Ahlatı tanıyacaklar, Malazgirti’in tarihdeki önemini anlayacaklar” dedi.

Erdoğan, konuşmasında etkinlikler hakkında bilgi de verdi.

Basın mensuplarına verilen kahvaltının ardından başlayan basın toplantısının bitiminde gelen misafirlere ok atışı yaptırıldı.

Programı gerçekleştirmelerinin amacının daha çok insanın Ahlat ve Malazgirt’te gerçekleştirilecek etkinliklere katılması olduğunu söyleyen Erdoğan, “1071’den beri buradayız diyoruz, Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasından bahsediyoruz ama işin özünde bir toprağın vatan olması yatıyor” dedi.

Programda Kıbrıs’ın 1571 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde fethedildiği ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla uğrunda mücadele edilen bir toprak parçası olduğu dikkate alındığında etkinliğin anlamının bir kez daha arttığına dikkat çekildi.

