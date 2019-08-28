"Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişi katıldı"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, "26 Ağustos'ta gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferi kutlamalarına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini dosta düşmana ilan ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından insanların Malazgirt ruhunu yaşamak için ilçeye geldiğini vurgulayan Gündüzöz, "26 Ağustos günü gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı. Törenlere iştirak eden tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda törenlerin her yıl daha güzel geçmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Gündüzöz, etkinliklerin düzenlenmesinde büyük emeği bulunan Okçular Vakfına teşekkür ettiğini belirtti.