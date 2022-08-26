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Malazgirt Zaferi’nin önemi nedir? 1071 Malazgirt Zaferi'nin sonuçları nelerdir? Savaş hangi ülkeler arasında oldu?

26.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü sebebiyle birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Malazgirt Savaşı Türk tarihi açısından önemlidir. Selçuklu Hanedanı kendilerinden yaklaşık olarak 4 kat fazla olan düşmanlarını alt etmiştir. Peki Malazgirt Zaferi’nin önemi nedir? 1071 Malazgirt Zaferi'nin sonuçları nelerdir? Savaş hangi ülkeler arasında oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Malazgirt Zaferi’nin önemi nedir? 1071 Malazgirt Zaferi'nin sonuçları nelerdir? Savaş hangi ülkeler arasında oldu?

Malazgirt Zaferi ve söz konusu savaşa ilişkin çok sayıda ayrıntı şanlı zaferin yıl dönemi sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Malazgirt Zaferi’nin önemi nedir?", "1071 Malazgirt Zaferi'nin sonuçları nelerdir?" sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde...

MALAZGİRT SAVAŞI HANGİ ÜLKELER ARASINDA OLDU?

Malazgirt savaşı 26 Ağustos 1071'de Muşun sınıraları içerisinde bulunan Malazgirt Ovası’nda Bizans ve Selçuklu devleti arasında çıktı.

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Selçuklu ordusunun başında Sultan Alp Arslan, Bizans ordusunun başında ise Romen Diyojen bulunmuştur.

Selçuklular, yaklaşık 4 kat fazla olan Bizans ordusunu uyguladıkları savaş teknikleri ile alt etmiştir.

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN ÖNEMİ

Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu'nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmıştır. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir.

Malazgirt savaşının ardından kurulan beylikler şu şukildedir:

Danişmentliler
Mengücekler
Artuklular
Saltuklular
Danişmentoğulları
Sökmenoğulları
Çaka Beyliği

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