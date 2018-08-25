VAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, bakanlık bürokratları ile milli parkın bulunduğu bölgeye geldi.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla ilçenin Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alana kurulan "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda yapılan 250 metre uzunluğundaki "fetih yolu", namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, şadırvan, helikopter pistleri, ikram alanlarında incelemelerde bulunan Pakdemirli, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Helikopterle alanı havadan da inceleyen Pakdemirli, daha sonra ilçeden ayrıldı.

- Hazırlıklar tamamlanmak üzere

Bu arada binlerce kişinin katılması beklenen miting alanı ile diğer kısımlardaki hazırlıklarda da son aşamaya gelindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitap edeceği alan, namazgah, fetih yolu yarınki mitinge hazırlanırken, vatandaşların sıkıntı yaşamadan alana ulaşabilmeleri için gerekli önlemler alınıyor.

