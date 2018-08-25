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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin düzenlendiği alanda ata bindi, ok attı

BİTLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinden helikopterle Ahlat'ta gelen Pakdemirli, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz, Jülide Sarıeroğlu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile etkinliklerin düzenlendiği 400 dönümlük alanı inceledi.

Beraberindekilerle ok atışlarının yapıldığı yere giderek ok atan Bakan Pakdemirli, daha sonra Han Otağı'na geçerek Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan etkinlikler hakkında brifing aldı.

Ardından tekrar etkinlik alanına giden Pakdemirli, atlı okçuluğun yapıldığı yerde Belediye Başkanı Çoban ile ata bindi, ok attı.

Bakan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Diriliş Ertuğrul dizisini hep beraber seyrediyoruz. Hayran olduğum bir dizi. Hazır buraya gelmişken yörük çadırına da ulaştık. Ecdadımız gibi ata da binmeden gitmeyelim dedik. Kutlamalar çerçevesinde yarın Malazgirt'te olacağız. Sultan Alparslan savaşa gittiğinde bir ata binermiş, bir atı da terkisine alırmış. Madem ecdadımız böyle yaptı, biz de ata bindik." dedi.

Pakdemirli, daha sonra Muş'a hareket etti.

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Ahlat Bitlis Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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