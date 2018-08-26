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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek şehitler için dua etti

BİTLİS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Beraberinde bakan ve komutanlarla Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan ardından, Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 210 dönümde kurulu ve içerisinde 8 bin 200 mezar taşı, yazılar, kabartmalar ile oymalar bulunan mezarlığı gezerek, şehitler için dua okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Selçuklu Meydan Mezarlığı

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