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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bizlere Anadolu'yu miras bırakan muzaffer Sultan Alparslan ve ecdadımızı, fethin 947'nci yıl dönümünde hayırla ve minnetle anıyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizlere Anadolu'yu miras bırakan muzaffer Sultan Alparslan ve ecdadımızı, fethin 947'nci yıl dönümünde hayırla ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Üç kıtaya yayılan davanın tohumlarını 947 yıl önce, bir mübarek Cuma günü Anadolu topraklarına saçarak şanla, şerefle ve büyük bir zaferle cennet vatanı kazanan büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 1071'de Anadolu'ya tohumları atılan dava kıyamete kadar var olacak, Hak ve hakikat sancağı bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Bizlere Anadolu'yu miras bırakan muzaffer Sultan Alparslan ve ecdadımızı fethin 947’nci yıl dönümünde hayırla ve minnetle anıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Malazgirt Zaferi Sultan Alparslan Twitter

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