Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları başladı

"Tüm vatandaşlarımızı Malazgirt Meydanı'na bekliyoruz. Birliğimiz için çok önemli. Yaklaşık 8 aydır İstanbul'da, Okçular Vakfı'nın himayesinde bir araya gelerek etkinlik alanımızı hazırladık. Ahlat, Anadolu'ya ilk giriş kapımız. Mezar taşlarıyla Anadolu'nun bu milletin tapusu olduğunu gösteren en önemli bölgemiz. Kardeşçe, birlik içinde yıllarca yaşadığımız bu coğrafyada 15 Temmuz bir daha gösterdi ki vatan hainleri bu ülkeye bomba yağdırdığında, kimse 'Sen Kürt müsün, Türk müsün?' demeden ellerine Türk bayağı alarak ülkenin geleceğini kurtardı. Bugün burada tüm toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelerek bir dirilişin destanını yazmamız lazım. Pazar günü Cumhurbaşkanının teşrifiyle diriliş destanı bir kez daha yazılacak."

- "Bu topraklarda yaşayan her vatandaş kıymetlidir"

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen de milli duyguların kabardığı günlerde insanların güzel sözler söylediğini, bunların yüreklerde yer etmesi gerektiğini belirtti.

Bölgede yaşayan Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin her birinin ülkenin şerefli evlatları olduğunu aktaran Ergezen, "Bunlar omuz omuza verdiği sürece emperyalistlere boyun eğmeyiz. Kürtlerle Türkler akraba, et ve kemiktir. Bu topraklarda yaşayan her vatandaş kıymetlidir. Dili, mezhebi ne olursa olsun bizim için kıymetli olan ülkenin birlik ve beraberliği için gönülden katkı sunmasıdır. Bu etkinliklerin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim birliğimiz gönülde pekişmediği, ülkenin birliğini korumadığımız sürece sıkıntılarımız bitmeyecektir." diye konuştu.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen de Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini, milli ve manevi duyguların yeşermesinde etkili olan, unutulduğu için Okçular Vakfı'nın desteğiyle ortaya çıkarılan değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkati çekti.