Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı törenle başladı.

Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda düzenlenen programda bir konuşma yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, büyük milletlerin ve devletlerin geleneklerine, kültürüne sahip çıktığını söyledi.

Açılışını yaptıkları etkinliklerin asırlardır süren devlet geleneğinin yeni kuşaklara anlatılması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının da anlamlı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, pazar günü, ülkenin içinde bulunduğu kritik süreçte ülkedeki oyunlara karşı vereceği mesajın çok anlamlı olacağını anlatan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımızı Malazgirt Meydanı'na bekliyoruz. Birliğimiz için çok önemli. Yaklaşık 8 aydır İstanbul'da, Okçular Vakfı'nın himayesinde bir araya gelerek etkinlik alanımızı hazırladık. Ahlat, Anadolu'ya ilk giriş kapımız. Mezar taşlarıyla Anadolu'nun bu milletin tapusu olduğunu gösteren en önemli bölgemiz. Kardeşçe, birlik içinde yıllarca yaşadığımız bu coğrafyada 15 Temmuz bir daha gösterdi ki vatan hainleri bu ülkeye bomba yağdırdığında, kimse 'Sen Kürt müsün, Türk müsün?' demeden ellerine Türk bayağı alarak ülkenin geleceğini kurtardı. Bugün burada tüm toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelerek bir dirilişin destanını yazmamız lazım. Pazar günü Cumhurbaşkanının teşrifiyle diriliş destanı bir kez daha yazılacak."