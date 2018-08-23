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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu: - "Tüm vatandaşlarımızı Malazgirt meydanına bekliyoruz. Birliğimiz için çok önemli. Bugün burada tüm toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelerek bir dirilişin destanını yazmamız lazım"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı törenle başladı.

Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda düzenlenen programda bir konuşma yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, büyük milletlerin ve devletlerin geleneklerine, kültürüne sahip çıktığını söyledi.

Açılışını yaptıkları etkinliklerin asırlardır süren devlet geleneğinin yeni kuşaklara anlatılması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının da anlamlı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, pazar günü, ülkenin içinde bulunduğu kritik süreçte ülkedeki oyunlara karşı vereceği mesajın çok anlamlı olacağını anlatan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımızı Malazgirt Meydanı'na bekliyoruz. Birliğimiz için çok önemli. Yaklaşık 8 aydır İstanbul'da, Okçular Vakfı'nın himayesinde bir araya gelerek etkinlik alanımızı hazırladık. Ahlat, Anadolu'ya ilk giriş kapımız. Mezar taşlarıyla Anadolu'nun bu milletin tapusu olduğunu gösteren en önemli bölgemiz. Kardeşçe, birlik içinde yıllarca yaşadığımız bu coğrafyada 15 Temmuz bir daha gösterdi ki vatan hainleri bu ülkeye bomba yağdırdığında, kimse 'Sen Kürt müsün, Türk müsün?' demeden ellerine Türk bayağı alarak ülkenin geleceğini kurtardı. Bugün burada tüm toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelerek bir dirilişin destanını yazmamız lazım. Pazar günü Cumhurbaşkanının teşrifiyle diriliş destanı bir kez daha yazılacak."

- "Bu topraklarda yaşayan her vatandaş kıymetlidir"

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen de milli duyguların kabardığı günlerde insanların güzel sözler söylediğini, bunların yüreklerde yer etmesi gerektiğini belirtti.

Bölgede yaşayan Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin her birinin ülkenin şerefli evlatları olduğunu aktaran Ergezen, "Bunlar omuz omuza verdiği sürece emperyalistlere boyun eğmeyiz. Kürtlerle Türkler akraba, et ve kemiktir. Bu topraklarda yaşayan her vatandaş kıymetlidir. Dili, mezhebi ne olursa olsun bizim için kıymetli olan ülkenin birlik ve beraberliği için gönülden katkı sunmasıdır. Bu etkinliklerin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim birliğimiz gönülde pekişmediği, ülkenin birliğini korumadığımız sürece sıkıntılarımız bitmeyecektir." diye konuştu.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen de Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini, milli ve manevi duyguların yeşermesinde etkili olan, unutulduğu için Okçular Vakfı'nın desteğiyle ortaya çıkarılan değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkati çekti.

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, etkinlikler için 400 bin metrekarelik alan hazırladıklarını vurgulayarak, "Devletimiz bölgede terörü bitirdi. Terör illeti artık bize zarar veremez. 15 Temmuz'u bertaraf ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde kutlu yürüyüşümüz devam edecek." dedi.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, törenin ardından kurulan stantları dolaşarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve el sanatı çalışmalarını inceledi.

Törene Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çarho mevkisinde 400 dönümlük alanda beşik toyu, gelin gelme toyu, güreş, gölge oyunları gibi etkinlikler düzenlenecek.

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Bitlis Malazgirt Zaferi Yıl dönümü Vali İsmail Ustaoğlu

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