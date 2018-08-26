Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümünde konuşan Erdoğan: 'Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesi, İslam meselesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü için düzenlenen etkinlikte Malazgirt Ovası'nda toplanan kalabalığa seslendi.

"İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir" diyen Erdoğan ayrıca, Sultan Alparslan'ın Bitlis'in Ahlat ilçesinde otağı olduğunu belirtip bu bölgede yeni bir 'Cumhurbaşkanlığı Köşkü' inşa edileceğini söyledi ve yapılacak yerin '1071 metrekare oturma alanlı, 5 dönüm bahçeli' olacağını ifade etti.

Erdoğan söz konusu bölgeyle ilgili şunları söyledi:

"Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım.

"Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur.