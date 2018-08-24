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Malazgirt Zaferi'nin 947. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 20:13 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında atlı okçuluk gösterileri ve güreş müsabakalarını izledi - Vali İsmail Ustaoğlu: - "İçinden geçtiğimiz kritik süreçte birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Cumhurbaşkanımızı Malazgirt Meydanı'nda yalnız bırakmayacağız"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat ilçesinde atlı okçuluk gösterileri ile güreş müsabakalarını izledi, stantları gezdi.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda başlayan etkinlikler devam ediyor.

Etkinliklerin ikinci gününde atlı okçuluk ve güreş müsabakalarını izleyen Vali Ustaoğlu, burada yaptığı açıklamada, Okçular Vakfı'nın himayesinde özledikleri günleri yaşadıklarını söyledi.

Yeni nesillere geçmişi hatırlatmak adına çok önemli organizasyonların yapıldığını belirten Ustaoğlu, Okçular Vakfı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Pazar günü teşrifleriyle bizi onurlandıracak olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önem tartışılmaz. Pazar günü Selçuklu Mezarlığımıza teşrif edecek ve sonrasında dünyaya Malazgirt Meydanı'ndan seslenecek. İçinden geçtiğimiz kritik süreçte birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Cumhurbaşkanımızı Malazgirt Meydanı'nda yalnız bırakmayacağız. Bitlis, genciyle yaşlısıyla tüm kesimleriyle meydanda olacak. Sultan Alparslan'ın 1071 yılında yaşattığı muhteşem görüntüyü orada bütün dünyaya vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Malazgirt'te bütün dünyaya birlik ve beraberliği hep birlikte haykıracaklarını ifade etti.

Erdoğan'ın pazar günü Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret ederek şehitler için dua edeceğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Mezarlık ziyaretinin ardından Malazgirt Meydanı'na geçeceğiz. Binlerce yıldır bizlerle uğraşanlara, bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak, Anadolu'yu işgal etmek isteyenlere Sultan Alparslan'ın Malazgirt Meydanı'nda topladığı askerleri gibi toplanacağız. Malazgirt'te tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şuuruyla hep birlikte ahitleşeceğiz ve dünyaya 'vatanımızı inkar edemeyeceksiniz, milletimizi bölemeyeceksiniz, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız' diye haykıracağız. Herkesi Malazgirt Meydanı'na bekliyoruz. O gün bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu daha iyi anlayacak."

Yıldız, atlı okçuluk ve güreş müsabakalarının ardından stantları gezdi.

Etkinlikleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kutlama Malazgirt Zaferi

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