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Malazgirt Zaferi'nin 947. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı için Bitlis'e gelen Soylu, Koca ve Çetin, beraberindekilerle Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti.

Burada şehitler için dua eden Soylu, Koca ve Çetin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Soylu, Koca ve Çetin, daha sonra mezarlığın önünde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlar da Soylu, Koca ve Çetin'e sevgi gösterilerinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ahlat Bitlis Malazgirt Zaferi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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