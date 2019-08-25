HABER

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Malazgirt Zaferi sıradan bir zafer olmayıp, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen, Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran en kutlu destanlardan biridir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Malazgirt Zaferi sıradan bir zafer olmayıp, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen, Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran en kutlu destanlardan biridir." ifadesini kullandı.

Akçay yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayının Türk milletinin zafer ayı olduğunu belirtti.

Anadolu’yu Türk milletinin ebedi yurdu haline getiren Malazgirt Zaferi'nin de yine bir Ağustos ayında 26 Ağustos Cuma günü büyük komutan Alparslan’ın öncülüğünde kazanıldığına işaret eden Akçay, şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştiren önemli bir dönüm noktasıdır. Malazgirt Zaferi sıradan bir zafer olmayıp, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen, Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran en kutlu destanlardan biridir.

Destan şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu bu kutlu zaferi Malazgirt Marşı'ndaki mısralarında çok güzel anlatır; 'Aylardan Ağustos, günlerden Cuma/Gün doğmadan evvel iklim-i Rum'a/Bozkurtlar ordusu geçti hücuma/Yeni bir şevk ile gürledi gökler/Ya Allah, bismillah, Allahuekber.'

Tekbirlerle, dualarla kazanılan bu zaferle birlikte Anadolu coğrafyası, İslam dünyası ve Türk milleti için yeni bir devir başlamıştır. Milletimiz bu topraklarda önce Selçuklu, sonra Osmanlı gibi iki cihanşümul devlet kurmuş en sonunda da bu kutlu yürüyüşü Türkiye Cumhuriyeti'yle taçlandırmış, adaletin, medeniyetin timsali olmuş, zaferden zafere koşmuş, ilayı kelimetullah nizami alem ülküsüyle, kurduğu gönül köprüsüyle sadece toprakları değil gönülleri de fethetmiştir."

Bu büyük zaferin üstünden geçen 948 yılda Türk milletinin büyük zaferlere ulaştığı gibi, pek çok badireler de atlattığını vurgulayan Akçay, " 'Türkleri geldikleri yere göndereceğiz' diyenlere canını kanını feda ederek, sahip olduğu yurdunu türlü hilelerle koparmak isteyenlere, kimi Haçlı kalıntılarına bin yıllık kardeşliğinden aldığı güçle karşı koymuş, ecdadının mirasına sahip çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Erkan Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz bugün de atalardan yadigar kalan bu mübarek toprakların dirlik ve birlik içinde dimdik ayakta kalması için aynı inanç ve azmi yüreğinde taşımakta olup, kendi kanıyla sulanan, imanıyla kazanılan bu toprakları bölmeye, parçalamaya ülke içinden ülke, devlet içinden devlet çıkarmaya çalışan ihanet odaklarına geçit vermeyecektir. Türk milleti, Malazgirt Zaferi'nden bu yana bin yıldır Anadolu topraklarında dalgalandırdığı bayrağı hiçbir engel tanımadan dalgalandırmaya devam edecektir. Bu duyguyla Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünü kutluyor, Anadolu’yu ebedi Türk yurdu yapan Sultan Alparslan'ı, onun yiğit kumandan ve askerlerini hayırla yad ediyorum."

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den ayrıldı
G7 Zirvesi’nde ikinci günG7 Zirvesi’nde ikinci gün
Anahtar Kelimeler:
"Malazgirt zaferi sıradan bir zafer olmayıp Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
Davutoğlu, 'terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Ali Babacan yeni parti için aralıkta harekete geçiyor: Yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacak

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

CHP'li başkanın odasında bulundu

CHP'li başkanın odasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.