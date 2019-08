Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı

Bugün Türkiye'nin tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içinde olduğunu belirten Erdoğan, bu mücadelenin sıradan bir mücadele olmadığına dikkati çekti. Erdoğan, "Bu mücadele öyle kutludur ki, her türlü hesabın üzerindedir. Öyle olmak durumundadır." diye konuştu.

- Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Darbe girişimi sırasında, ülkeyi işgale yeltenen FETÖ'cü hainlerin, hayatları dahil her şeylerinden vazgeçen bir milleti ve onun temsilcilerini Malazgirt Ovası'nda olduğu gibi karşılarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası'nda. Burada, 15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu başta olmak üzere ülkemizin menfaatine olan her konudaki samimi desteği için huzurlarınızda Sayın Bahçeli'ye ve heyetine teşekkürü şahsım, milletimi adına bir borç biliyorum. Aynı şekilde bu mücadele bizimle birlikte olan diğer partilerden ve toplumun her kesiminden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe gecesi bir araya gelen bu kadro ülkemize ve milletimize yönelik her tehdide, her saldırıya karşı tek bir yürek, tek bir beden hep birlikte yol yürümeye devam ediyoruz."

Erdoğan, bu kutlu mücadelenin içinde yer almayanlar bulunduğunu ifade ederek siyasette, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda farklı tercihlerin saygıyla karşılanacağını, ancak konu ülkenin ve milletin bekası olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı olmadığının altını çizdi.