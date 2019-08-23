Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümünde görkemli kutlama

Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümü münasebetiyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen görkemli bir açılışla kutlamaların startı verildi.

28. Ahlat Avrasya Kültür Buluşması ve 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yılı kutlamaları, Çarho mevkiindeki 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklı yolda başlayan kortej yürüyüşünden sonra protokol konuşmalarıyla devam etti.

İlk olarak konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, geçtiğimiz günlerde Ahlat’tan Van’a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’a Allah’tan rahmet diledi. Ahlat’ın binlerce yıllık mihenk taşı olduğuna vurgu yapan Çağatay, “Binlerce yılık tarihimizin mihenk taşı Ahlat’tayız. Hemen arkamızda tespit edilmiş 10 bin civarında şehadete eren yiğitlerin huzurundayız. Şu bayrakların altında etkilenmemek mümkün değil. Bizlere burayı yurt edenlerden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın işareti ile devletimizin her kademesi Ahlat’a gözünü dikmiş durumda. Ahlat sakin şehir unvanı aldı, sadece Türkiye’nin değil dünyanın göz bebeği haline geldi. Kıbrıs’tan gelen gençlerden bahsediliyor. Ahlat Kıbrıs’tır. Kıbrıs Ahlat’tır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Oktay Çağatay’ın ardından bir konuşma yapan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise geçmişlerinin Çanakkale ile başlayıp Ahlat’ta devam ettiğini söyledi. Kiler, “Geçmişini unutan devletlerin geleceği olmaz. Çanakkale ile başlayan, Malazgirt ve Ahlat’la devam eden geçmişimizi unutmama çabası için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’de ikinci köşkü Ahlat’a yapıyor. Bitlisliler olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.