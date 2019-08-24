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Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı ve Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı ve Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.
Ahlat Limanı'nda gerçekleştirilen yelken yarışlarına 7 ilden 77 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışlar, 4 farklı kategoride devam etti. Yarışmaların pazar günü de devam edeceği bildirildi. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tarakçı, havanın çok güzel bir avantaj sağladığını belirterek şöyle konuştu:
"Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Ahlat yelken yarışlarına 7 il, 9 kulüp, 77 sporcu katıldı. Optimist, Lazer 4-7, Lazer Radyan sınıflarından yarışlar yapıldı. Havanın güzel olması bize çok büyük bir avantaj sağladı ve bugün 4 yarış yaparak yarışlarımızı tamamladık. Yarışlarımız pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü saat 14:00'te son startımızı vereceğiz."

FOTOĞRAFLI

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışlarıMalazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışlarıMalazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışlarıMalazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları

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