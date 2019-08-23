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Malazgirt Zaferi'nin 948’inci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

MALAZGİRT Zaferi'nin 948’nci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS (Ahlat), (DHA) - MALAZGİRT Zaferi'nin 948’nci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Geçmişini unutan devletlerin geleceği olmaz. Çanakkale ile başlayan Malazgirt ve Ahlat'la devam eden geçmişimizi unutmama çabası için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçenin Çarho mevkiinde düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bayraklı yolda kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Hemen arkamızda tespit edilmiş 10 bin civarında şahadete eren yiğitlerin huzurundayız. Şu bayrakların altında etkilenememek mümkün değil. Bizlere burayı yurt edenlerden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın işareti ile devletimizin her kademesi Ahlat’a gözünü dikmiş durumda. Ahlat sakin şehir unvanı da aldı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeği haline geldi. Kıbrıs’tan gelen gençlerden bahsediliyor. Ahlat, Kıbrıs’tır. Kıbrıs Ahlat’tır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, Türkiye’de ikinci Cumhurbaşkanlığı köşkünü Ahlat’a yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Kiler, "Geçmişini unutan devletlerin geleceği olmaz. Çanakkale ile başlayan Malazgirt ve Ahlat’la devam eden geçmişimizi unutmama çabası için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ahlat’ımıza Türkiye’de ikinci köşkü yaptığı için. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'AHLAT MALAZGİRT'TİR'

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Hira’da 'oku' emri ile başlayan büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Malazgirt’ten, Mezopotamya’ya, Kudüs’ten Endülüs’e uzanan büyük bir medeniyetiz. Anadolu’da büyük bir başlangıç yapan yüce Allah'a şükürler olsun. Vatanımız, bayrağımız, toprağımız için dün olduğu gibi bugün de canımızı vermeye hazırız. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Vatan vazgeçilmez hak mücadelesinin yeridir. Ahlat Malazgirt’tir. Buradan başladı ilelebet devam edecektir. Dün ecdadın vatan olarak bıraktığı Kıbrıs’taydık. Bugün Anadolu şehitlerini anmak ve anlamak üzere 160 gencimizle birlikte dedelerinin kabrine geldik" dedi.

Konuşmalardan sonra etkinlik alanındaki stantlar gezildi.

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