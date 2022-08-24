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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

24.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları sürüyor.

"Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Mehter takımının gösteri sunduğu etkinlik alanına aileleriyle gelen çocuklar ve vatandaşlar, ata biniyor, geleneksel oyunları oynuyor.

Okçular Vakfı'nın oluşturduğu alanlarda ok atan, tematik çadırları ziyaret ederek sergilenen yöresel el sanatları hakkında bilgi alan vatandaşlar, Sultan Alparslan kıyafeti giyen sanatçılarla fotoğraf çekiyor.

Tematik çadırda geri dönüşümden yaptıkları ürünleri ve yöresel kıyafetleri sergileyen Ağrı Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Sultan Solmaz, Ağrı Belediyesi eşliğinde etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Program ve halkın ilgisi çok güzel. İki gündür buradayız. Çadırlarda yaptığımız ürünleri sergiliyoruz. Etkinlik yoğun geçiyor, memnunuz. Burada herkes memleketinden getirdiği ürünleri sergiliyor."diye konuştu.

Sultan Alparslan'ın savaşa çıkmadan önce giydiği belirtilen beyaz kıyafetle etkinlik alanına gelen Çetin Esen de Turan Sancağı Muş İl Başkanlığı olarak alanda çadır kurduklarını söyledi.

Kutlamaların 951. yıl dönümünün renkli geçtiğini ifade eden Esen, "Etkinlikler çok güzel. Okçular Vakfı'na teşekkür ediyorum. Vatandaşlar gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Sultan Alparslan'ı burada yaşatıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Murat Esen de etkinliklerin çok güzel geçtiğini kaydederek, "Malazgirt için çok iyi oluyor bu etkinlikler. Çocuklarımız ve ailemiz etkinliklere katılıyor. Çocuklarla alanı gezdik. Sultan Alparslan'ın torunlarıyız, gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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