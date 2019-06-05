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Malazgirt’te eski bayramlar yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, eski bayramları yaşatmak nedeniyle çocuklarla birlikte şeker topladı.Danışmengazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran ile birlikte eski bayramları yaşatmaya çalışan Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, çocuklarla birlikte ev ev dolaşarak şeker topladı.

Malazgirt’te eski bayramlar yaşatılıyor

Muş’un Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, eski bayramları yaşatmak nedeniyle çocuklarla birlikte şeker topladı.
Danışmengazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran ile birlikte eski bayramları yaşatmaya çalışan Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, çocuklarla birlikte ev ev dolaşarak şeker topladı. "Nerede o eski bayramlar" diyen Acaroğlu, “Eski geleneklerimize sahip çıkmak ve geleceğimiz olan çocuklarımıza bu duyguyu yaşatmak için böyle bir etkinlik yapmak istedik” dedi.
Açıklamalarında eski bayramları da anlatan Acaroğlu, "Bayram sabahı günlerdir giymeyi beklediğimiz yeni elbiselerimizi neşeyle giyerdik. Büyüklerimizin elini öpüp bayram harçlığını da aldıktan sonra mahalledeki çocuklara ile birlikte toplanır, elimizde poşet ev ev dolaşırdık. Mahallelerde gezmedik tek kapı bırakmazdık. İşte bu geleneğimiz ölmesin diye bugün çocukları da yanımıza alarak ev ev dolaştık ve şekerlerimizi topladık. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk eski günlerimize geri gittik” şeklinde konuştu.
Danişmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran ise “Çocuklarımız çok mutlu oldular. Mahallelilerimizin bayramını tebrik ettik. İnşallah bu geleneğimiz, yüzyıllar boyunca yine devam eder” ifadelerini kullandı.
Çocuklar da ev ev dolaşıp şeker toplamanın çok keyifli olduğunu dile getirerek, mutlu olduklarını söyledi.

Malazgirt’te eski bayramlar yaşatılıyor

Malazgirt’te eski bayramlar yaşatılıyor

Malazgirt’te eski bayramlar yaşatılıyor

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