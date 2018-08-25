"Malazgirt'ten dünyaya 'Vatanımızı işgal edemeyeceksiniz' diye haykıracağız"

Yıldız, Anadolu'yu Türklere vatan kılan Sultan Alparslan'ın böyle bir anmayı hak ettiğini söyleyerek "Ahlat Kubbet-ül İslam'dır. Bu nedenle Malazgirt anma etkinliklerini Ahlat'tan başlattık. Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt'te olacak. Öncesinde Ahlat'a uğrayacak. Selçuklu Kabristanı asırlardır bu vatanın tapusunun bizde olduğuna dair bir yerdir. Cumhurbaşkanımız burada şehitlerimize dua edecek sonrasında Malazgirt Meydanı'nda olacak." dedi.

Okçular Vakfı Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü etkinliklerini bu yıl Kubbet-ül İslam (İslamiyet'in kubbeleri) olan Ahlat'tan başlattıklarını söyledi.

Malazgirt'ten tüm dünyaya mesaj vereceklerini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Ekonomik terörün olduğu bu dönemde bütün dünyaya Malazgirt Meydanı'nda Sultan Alpaslan'ın torunları olarak 'Bizi geçmişte yenemediniz, vatanımızı işgal edemediniz, vatanımızdan bizi kovamadınız, 15 Temmuz'da denediniz olmadı, bundan sonra da başaramayacaksınız.' şeklinde bir irade beyanı ortaya koyacağız. Bütün dünyaya 'Bizi bölemeyeceksiniz, vatanımızı işgal edemeyeceksiniz, Türkiye'nin ilerleyişini durduramayacaksınız.' diye haykıracağız. Bütün milletimizi 81 ilden vatandaşımızı Malazgirt Ovası'na bir duruş göstermeye davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Okçular Vakfı olarak geçen yıla oranla daha ihtişamlı bir tören hazırladıklarına işaret eden Yıldız, gençlerin geçmişe yönelik farkındalığının artırılmasına yönelik bir irade ortaya koyduklarını belirtti.

Bilincin gelişmesi için gayret göstermek gerektiğini ifade eden Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendi medeniyet, tarih, coğrafya ve vatan değerlerini kuşanan gençlik ve inançlı bir nesil olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu gençliği inşa etme, kendi medeniyet değerlerini kuşanan şuuru olan gençliğin yetişmesi için sorumluluk üstlenen bir vakıfız. Sayın Bilal Erdoğan'ın ciddi gayretleri var. Bu toprağın gençleri kendi geleceklerine inansınlar çünkü sağlam geçmişleri var. Bugün burada binlerce şehit var, vatanı bize emanet bıraktılar. Bugün buna sahip çıkmanın sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sorumluluğu vakıf olarak taşımaya gayret ediyoruz."