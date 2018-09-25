Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının mirasını temsil ettiğini söyledi.

New York'ta AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şahbaz, Erdoğan ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti "Özellikle insan onuru, merhamet ve toplumsal adalet adına konuşan böyle bir liderle bir araya gelmek, benim için büyük onurdur." ifadeleriyle dile getirdi.

Şahbaz, "İnsanlara 'Dr. Aziz'in (Sancar) ne kadar kibar, mütevazi ve tarafsız olduğunu görüyorsunuz değil mi' diye soruyorum. Farklı kökenlerden insanlar, kadınlar, çocuklarla görüşür. Onlara karşı asla bir ön yargısı yoktur. İşte insanlara 'Türkiye budur.' diyorum." ifadesini kullandı.

Türklerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu belirten Şahbaz, "Türk halkı gerçekten kibardır, insanların renkleri, cinsiyetleri veya başka şeyleriyle ilgilenmezler." dedi.

Türkiye'nin insani yardım çabalarına da değinen Şahbaz, "Bir ülkenin 3,5 milyon mülteciye kapısını açmış olması, başka söze yer bırakmıyor çünkü dünyanın başka yerlerinde duvarlar inşa etmekten bahsedenler var veya merhameti anlamayanlar var." diye konuştu.