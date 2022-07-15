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Malcolm X suikastı: 20 yıl hapis yattıktan sonra aklanan Muhammed Aziz, 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı

15.07.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ırkçılığa karşı mücadelenin önde gelen isimlerinden Müslüman siyasetçi Malcom X'i öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapis yattıktan sonra aklanan Muhammed Aziz, New York Belediyesi'ne 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Malcolm X suikastı: 20 yıl hapis yattıktan sonra aklanan Muhammed Aziz, 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı

84 yaşındaki Aziz dava başvurusunda, New York polisinin suçsuzluğunu kanıtlayacak delilleri örtbas ettiğini iddia etti ve polisin bağlı olduğu belediyeden tazminat istedi.

Eski bir deniz piyadesi olan Aziz, 1965'te hapse girdiğinde 26 yaşındaydı ve altı çocuk babasıydı.

Malcom X, 1965'te New York'ta bir balo salonunda kalabalığa hitap etmeye hazırlanırken ailesinin gözleri önünde silahlı üç kişi tarafından öldürülmüştü.

Suikastla ilgili olarak Muhammed Aziz, Halil İslam ve Thomas Hogan iki kişiyle birlikte, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bu karar, fiziki kanıt olmamasına, tanıkların çelişkili ifadeler vermesine ve cinayeti işlediğini itiraf eden Hogan'ın Muhammed Aziz ve Halil İslam'ın suikastla ilgisi olmadığını söylemesine rağmen alınmıştı.

Aziz, 1985'te şartlı tahliyeyle serbest kaldı. Halil İslam 1987'de, Thomas Hogan da 2010'da serbest kaldı. Halil İslam 2009'da öldü.

Netflix'in 2020'deki "Malcom X'i Kim Öldürdü?" belgeselinden sonra Manhattan Bölge Savcılığı "yeni bulunan kanıtlar"ın Aziz ve Halil'in suçsuz olduğuna işaret ettiğini belirterek özür diledi. Aziz ve Halil'in cezaları iptal edildi.

Aziz aklandıktan sonra geçen yıl New York eyaletine dava açtı. New York Times'a göre dava beş milyon dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandı.

Siyah hakları aktivisti Malcom X 1965'te öldürülmüştü.

Aziz ve Halil, Malcom X'in 1964'te görüş ayrılığına düşerek ayrıldığı İslam Ümmeti (Nation of Islam) adlı siyasi ve dini kuruluşun üyesiydi. Malcom X öldürüldüğünde 39 yaşındaydı.

Malcom X'in kızları suikast sırasında görevde olan bir polisin ölüm döşeğindeyken yazdığı bir mektuba dayanarak yeni bir soruşturma açılmasını talep etmişlerdi.

Eski polis memuru bu mektubunda FBI ile New York polisini suikastla ilgili bazı bulguların üzerini örtmekle suçlamıştı.

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abd
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