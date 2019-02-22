Malcolm X vefatının 54. yılında New York'ta anıldı

Gençlerin Malcolm X gibi değerleri öğrenmesi gerektiğine dikkati çeken Mutlu, bu nedenle Medipol Üniversitesi öğrencilerini Malcolm X'in mezarı başına bu yıl ikinci kez getirdiklerini söyledi.

Malcolm X'in hac dönüşü milliyetçilikten sıyrılarak, ümmetçi bir tavır sergileyerek etrafında büyük kalabalıklar topladığını anımsatan Mutlu, "Onu unutturmayacağız. Bu bir emanettir kuşaktan kuşağa aktarılması gerekir." ifadelerini kullandı.

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, burada yaptığı konuşmada, Malcolm X'in insan hakları mücadelesi sürecinde ABD'de milyonların kalbinde yer edindiğini vurgulayarak, Malcolm X'in hapishaneden Müslüman bir insan hakları savunuculuğuna uzanan hayat hikayesini anlattı.

Mutlu'nun konuşmasının ardından Medipol Üniversitesi öğrencileri de Malcolm X hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

- Suikasta uğradığı yerde anıldı

Malcolm X'in 21 Şubat 1965'te suikasta uğradığı yer Malcolm X Betty Şahbaz Kültür ve Eğitim Merkezi'nde de anma töreni düzenlendi.

Afrika kültürünü yansıtan dans ve müzik gösterisiyle başlayan törenin açılışında, İmam El-Hacc Talib Abdurraşit dua etti.

Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, burada yaptığı konuşmada, annesinin çocuklarını ve eşi Malcolm X'in mirasını korumak için verdiği mücadeleden bahsederek, "Annemin korumaya çalıştığı şey sadece kocasının mirası değil, hepimizin mirasıydı. Bu gece babamın hepimize miras bıraktığı barış, eşitlik ve özgürlük görüşünü yad etmek için buradayız." diye konuştu.

Babasının mirasının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Şahbaz, "Babam tam burada, karısının ve çocuklarının gözleri önünde öldürüldü. O her zaman doğruluk, gerçekler ve eğitim için çaba harcadı." ifadelerini kullandı.

Şahbaz babasını, "İktidara karşı her zaman tarihi ve psikolojik sorunlara, kendisine ya da herhangi bir gruba karşı yapılan adaletsizliklere çözüm bulunması konusunda konuştu. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına vurgu yaptı." dedi.