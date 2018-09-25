HABER

Devlet başkanı seçildi, ayağı yerden kesildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 10:57 | Son Güncelleme

Cennet adalarıyla bilinen Maldivler’de devlet başkanlığı seçimlerini sürpriz bir şekilde muhalefetin adayı olan İbrahim Muhammed Salih (56) kazandı. Ülkenin ne yapacağı merak edilen güçlü lideri Yamin Abdül Gayyum (59) mağlubiyeti kabul etti ve rakibini kutladı.

Devlet başkanı seçildi, ayağı yerden kesildi!

Görev süresi 17 Kasım’da sona ermesi beklenen Gayyum, iktidarın yumuşak bir şekilde el değiştirmesi için çalışacağını söyledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Gayyum yüzde 41.7, Salih ise yüzde 58.3 oranında oy aldı. Siyasi muhaliflerin hapiste ya da sürgünde olduğu bir dönemde muhalefetin adayının kazanması sürpriz olarak nitelendirildi. Devlet Başkanı Gayyum’a yönelik basını ve bireysel özgürlükleri baskı altında tutmak, bağımsız kurumları kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalardan dolayı seçimin, ülkede demokrasi için önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.

‘Ibu’ diye bilinen Salih’in gençliğinde demokrasi protestolarına katıldığı, diğer muhalif liderler tutuklanır ya da sürgüne yollanırken onun sabrıyla bugüne geldiği belirtiliyor.

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Dünyanın kilitlendiği zirvenin en küçük konuğuDünyanın kilitlendiği zirvenin en küçük konuğu
Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı! Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maldivler Yamin Abdül Gayyum Muhammed Salih seçimler Devlet Başkanı muhalefet lideri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın kilitlendiği zirvenin en küçük konuğu

Dünyanın kilitlendiği zirvenin en küçük konuğu

Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı!

Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı!

Marilyn Monroe’nun görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı

Marilyn Monroe’nun görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı

Polislerin mezuniyet dansı şaşırttı!

Polislerin mezuniyet dansı şaşırttı!

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

ABD'den kritik açıklama: Esad istifaya zorlanmayacak

ABD'den kritik açıklama: Esad istifaya zorlanmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.