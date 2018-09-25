Devlet başkanı seçildi, ayağı yerden kesildi!

Görev süresi 17 Kasım’da sona ermesi beklenen Gayyum, iktidarın yumuşak bir şekilde el değiştirmesi için çalışacağını söyledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Gayyum yüzde 41.7, Salih ise yüzde 58.3 oranında oy aldı. Siyasi muhaliflerin hapiste ya da sürgünde olduğu bir dönemde muhalefetin adayının kazanması sürpriz olarak nitelendirildi. Devlet Başkanı Gayyum’a yönelik basını ve bireysel özgürlükleri baskı altında tutmak, bağımsız kurumları kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalardan dolayı seçimin, ülkede demokrasi için önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.
‘Ibu’ diye bilinen Salih’in gençliğinde demokrasi protestolarına katıldığı, diğer muhalif liderler tutuklanır ya da sürgüne yollanırken onun sabrıyla bugüne geldiği belirtiliyor.
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