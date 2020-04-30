O ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Sağlık Bakanı Abdulla Ameen, başkent Male'de 83 yaşındaki kadın hastanın, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede bugüne kadar toplam 278 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüse yakalanan 17 kişi iyileşti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığı ve yeni vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Ülkede 15 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt içi kaynaklı bir vakaya rastlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun, aynı zamanda iki aydan fazla süre sonra kaydedilen en düşük günlük vaka artışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede şimdiye kadar görülen toplam Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 765'e çıktığı ve virüs nedeniyle 247 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 59 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşe rağmen yetkililer, halktan bugün başlayan 6 günlük tatilde virüse karşı tedbirleri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan ve dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 220 bin 970'e ulaştı. Virüs nedeniyle 228 bin 251 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 1 milyon 1933 kişi de iyileşti.

