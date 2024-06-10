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Maldivler'den İsrail kararı! Bir ilk olacak: Karar Parlamento'dan geçti

10.06.2024 19:22
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyadan tepki gelmeye devam ederken Maldivler, dikkat çeken bir karara imza attı. Buna göre Parlamento'da, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için gereken yasa değişikliği kabul edildi.

Maldivler'den İsrail kararı! Bir ilk olacak: Karar Parlamento'dan geçti

Ülkedeki ana muhalefet partisi Maldivler Demokratik Parti (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa tasarısı, Parlamento'da oy çokluğuyla kabul edildi.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

İlgili yasa değişikliği inceleme için Güvenlik Komitesine iletildi. Parlamentoda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, hükümetin ve halkın isteği doğrultusunda söz konusu yasa değişikliği sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

GİRİŞLERİ YASAKLANACAK

Nihai oylamanın ardından çifte vatandaşlığı bulunanlar da dahil olmak üzere tüm İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişi yasaklanmış olacak.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi, haziran başında İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Maldivler
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