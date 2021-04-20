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Maldivler’den turizm atağı: Turist başına iki doz aşı!

20.04.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle geçen yıl yabancı ziyaretçilerinin üçte ikisinden fazlasını kaybeden Maldivler, turizm sektörünü yeniden canlandırmak için “ziyaret, aşılama ve tatil” adı altında üç aşamalı bir plan uygulayacağını açıkladı. Bu kapsamda ada ülkesi, kendi nüfusunu büyük ölçüde aşıladıktan sonra turistlere iki doz koronavirüs aşısı sunacağını duyurdu.

Maldivler’den turizm atağı: Turist başına iki doz aşı!

CNBC'nin bildirdiğine göre, Maldivler Covid-19 salgını dönemindeki turizm başarı öyküsünü yeni bir seviyeye taşıyor. Hint Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi turistlere koronavirüs aşısı sunmaya başlayacağını açıkladı.

Ancak, söz konusu plan hemen başlamayacak. Öneriye göre, aşılar ancak ülkenin 530 binlik nüfusunun tamamı aşılandıktan sonra turistlere sunulacak. The New York Times'ın ülkelerin aşı istatistiklerine göre, 20 Nisan itibariyle ülke nüfusunun yüzde 6,8'i tamamen aşılanmıştır. Bu, Maldivlerin toplam 313 bin 363 doz veya 100 kişi başına 61 doz aşı uyguladığı anlamına geliyor.

3 AŞAMALI TURİZM PLANI

Bununla birlikte, turistleri aşılama planı Turizm Bakanı Dr. Abdulla Mausoom'un "3V turizm" yaklaşımının bir parçası olarak geldi: Ziyaret, aşılama ve tatil! Mausoom’un bildirdiğine göre, turistler iki doz aşı yaptırabilecekler. Ancak, ziyaretçilere hangi aşının yapılacağını ve aşının bedelini kendilerinin ödeyip ödemeyeceklerini henüz belli değil.

Diğer taraftan Maldivler, bugüne kadar Covid-19 kaynaklı 70 ölümle birlikte 26 binden fazla vaka bildirdi. Salgının başlarında sınırlarını kapatan ülke, Temmuz ayında tüm turistlere yeniden açıldı. Eylül ayında, yolcuların girişte negatif bir PCR testine sahip olması zorunlu tutuldu, ancak yolculara karantina uygulanmadı.

TURİSTLERİN SAYISI 3'TE 2'DEN DAHA FAZLA AZALDI

Maldivleri, 2019 yılında 1,7 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlarken, geçen yıl pandemi nedeniyle bu rakamlar önemli ölçüde düştü. Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 17 Aralık itibariyle ülkeyi yalnızca 500 bin yabancı turist ziyaret etti.

Diğer taraftan Maldivler, turizme hızlı bir başlangıç yapmak için çeşitli önlemleri tartışan ve uygulayan tek ülke değil. Geçen ay Seyşeller, karantina veya aşı gerekmeden ziyaretçilere sınırları açacağını duyurdu. Tayland , turistleri plajlarına geri çekmek amacıyla ziyaretçilerin yatlarında karantinada kalmasına izin vereceğini duyurdu.19 Nisan'da ise Yeni Zelanda ve Avustralya, iki ülke arasında karantina olmadan seyahat imkanı sağlayan bir seyahat balonu başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Maldivler Aşı

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