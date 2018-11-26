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Maldivler eski Devlet Başkanı Naşid'in hapis cezası kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 23:43 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid'e 2015'te verilen 13 yıllık hapis cezasını iptal etti

Maldivler'in eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid hakkındaki hapis cezası kararı Yüksek Mahkemece bozuldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, Naşid hakkında 2015'te verilen 13 yıllık mahkumiyet kararını, eski devlet başkanının "haksız yere suçlandığı" gerekçesiyle iptal etti.

Yüksek Mahkemenin kararında, söz konusu davaya bakan alt mahkemenin kararı eleştirildi, Naşid'in suçlu olduğuna hükmetmek için yeterli kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Yüksek Mahkemeden geçen ayın sonunda yapılan açıklamada, Naşid hakkında 2015'te verilen hapis cezasının, başsavcılığın talebi üzerine gözden geçirileceği ve bu süreçte hükmün askıya alınacağı belirtilmişti.

Eski devlet başkanı Muhammed Naşid, görevde bulunduğu 2012 yılında "üst düzey bir hakim için gözaltı emri vererek terörle mücadele yasasına muhalefet ettiği" iddiasıyla yargılanmış ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapisteyken sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tedavi için İngiltere'ye giden Muhammed Naşid, bu ülkeye siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu.

İngiltere'nin 2016'da Naşid'e siyasi sığınmacı statüsü verdiği bildirilmiş ve eski devlet başkanı 2 yılı aşkın sürgün hayatından sonra bu ayın başında ülkesine dönmüştü.

Maldivler'de 23 Eylül'de yapılan devlet başkanı seçimini Naşid'in mensubu olduğu muhalefetteki Demokrat Partinin adayı İbrahim Muhammed Salih'in kazanmasının ardından çok sayıda siyasi salıverildi, kefaletle serbest bırakıldı veya sürgünden döndü.

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Maldivler Muhammed Naşid

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