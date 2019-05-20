Maldivler eski Devlet Başkanı'nın teknesindeki patlama

MALE (AA) - Maldivler'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Ahmed Adeeb'e, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a suikast tertiplemek suçlamasıyla verilen 15 yıllık hapis cezası kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, Ceza Mahkemesi'nin, devlet başkanını öldürmek için komplo kurmaktan suçlu bulduğu Adeeb hakkında 2016'da verdiği 15 yıl hapis cezası hükmünü iptal ederek, yeni bir soruşturma açılması yönünde talimat verdi.

Mahkemenin kararıyla Adeeb'in hakkındaki çeşitli suçlamalardan toplam 33 yıllık hapis cezası 18 yıla inmiş oldu.

Kararla, aynı davada komploya katılmaktan suçlu bulunan Adeeb'in iki koruması için verilen 10 yıl hapis cezası da kaldırıldı.

Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum ve eşinin bulunduğu teknede 2015'te patlama meydana gelmişti. Gayyum patlamadan yara almadan kurtulurken, eşi, bir yardımcısı ve bir koruması yaralanmıştı. Yetkililer, başlangıçta patlamanın mekanik bir arızadan kaynaklandığını belirtmiş, daha sonra ise olayın bir suikast olduğu açıklanmış ve soruşturma başlatılmıştı. Patlama sonrası, başkent Male'de iki askeri yetkili görevinden alınmış, Devlet Başkanı'nın kişisel korumaları değiştirilmişti.