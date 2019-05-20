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Maldivler eski Devlet Başkanı'nın teknesindeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 20:01 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a ait teknede 2015'te meydana gelen patlamayı düzenlediği suçlamasıyla, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Ahmed Adeeb'e verilen 15 yıl hapis cezası kararını bozdu

MALE (AA) - Maldivler'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Ahmed Adeeb'e, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a suikast tertiplemek suçlamasıyla verilen 15 yıllık hapis cezası kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, Ceza Mahkemesi'nin, devlet başkanını öldürmek için komplo kurmaktan suçlu bulduğu Adeeb hakkında 2016'da verdiği 15 yıl hapis cezası hükmünü iptal ederek, yeni bir soruşturma açılması yönünde talimat verdi.

Mahkemenin kararıyla Adeeb'in hakkındaki çeşitli suçlamalardan toplam 33 yıllık hapis cezası 18 yıla inmiş oldu.

Kararla, aynı davada komploya katılmaktan suçlu bulunan Adeeb'in iki koruması için verilen 10 yıl hapis cezası da kaldırıldı.

Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum ve eşinin bulunduğu teknede 2015'te patlama meydana gelmişti. Gayyum patlamadan yara almadan kurtulurken, eşi, bir yardımcısı ve bir koruması yaralanmıştı. Yetkililer, başlangıçta patlamanın mekanik bir arızadan kaynaklandığını belirtmiş, daha sonra ise olayın bir suikast olduğu açıklanmış ve soruşturma başlatılmıştı. Patlama sonrası, başkent Male'de iki askeri yetkili görevinden alınmış, Devlet Başkanı'nın kişisel korumaları değiştirilmişti.

Başkent Male'deki mahkeme, 2016'da, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Ahmed Adeeb, devlet başkanına suikast girişimi suçundan 15 yıl hapse mahkum etmişti.

Adeeb, Gayyum'un iktidara gelmesinden sonra terör suçlamasıyla gözaltına alınan 4. üst düzey siyasetçi olmuştu.

Adeeb'in avukatlarından Moosa Siraj, mahkeme heyetinin adil yargılama konusunda konuşmalarına engel olduğunu ve savunmalarını hazırlamak için çok az zaman tanıdığını ileri sürerek karara itiraz edeceklerini söylemişti.

FBI, devlet yetkililerinin talebi üzerine yaptığı soruşturmada, teknedeki patlamanın nedenin bomba kaynaklı olduğuna dair her hangi bir kanıtın bulunmadığı sonucuna ulaştığını açıklamıştı.

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih, geçen yıl eylülde yapılan devlet başkanı seçiminde eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'u yenilgiye uğratmıştı.

Salih'in seçimi kazanmasının ardından çok sayıda siyasi salıverildi, kefaletle serbest bırakıldı ve sürgünden döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Adeeb Yamin Abdül Gayyum

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