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Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasaklayacak

02.06.2024 19:42
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Maldivler hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasaklayacak

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.

DİPLOMATİK BAĞLARI BULUNMUYOR

Geçen yıl yaklaşık 11 bin İsrailli Maldivler'i ziyaret ederken, bu sayı ülkeye toplam giren turist sayısının yüzde 0.6'sını oluşturdu. İsrail'in nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler ile diplomatik bağları bulunmuyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Maldivler
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