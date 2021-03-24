Maldivler tatiline giden Ebru Şallı'dan yoga paylaşımı

Yılbaşını Los Angeles'ta geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş daha sonra Miami'ye gitmişti. Tatillerini uzatmaya karar veren ikili finali Meksika Tulum'da yapmıştı.

Yılbaşını Los Angeles'ta geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş daha sonra Miami'ye gitmişti. Tatillerini uzatmaya karar veren ikili finali Meksika Tulum'da yapmıştı.

Adada aşk tazeleyen çiftten Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı.



Şallı son olarak Antigravity Yoga (Hamak Yogası) yaptığı anları yayınladı. Sınırları zorlayan eski manken, birbirinden ilginç pozlar verdi.



44 yaşındaki Şallı, baş aşağı durduğu anlara "Dünyaya buradan bakmak daha iyi sanki" notunu düştü. Ebru Hanım'ın bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.



