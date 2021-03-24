MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Maldivler tatiline giden Ebru Şallı'dan yoga paylaşımı

Maldivler tatiline giden Ebru Şallı'dan yoga paylaşımı

24.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç aydır dünyanın farklı yerlerinde yaptıkları tatillerle gündeme gelen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, bu kez Maldivler'e gitti. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ikiliden Şallı, hamak yogası yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Maldivler tatiline giden Ebru Şallı'dan yoga paylaşımı

Yılbaşını Los Angeles'ta geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş daha sonra Miami'ye gitmişti. Tatillerini uzatmaya karar veren ikili finali Meksika Tulum'da yapmıştı.

605ad19355427f03ac847c79

Yılbaşını Los Angeles'ta geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş daha sonra Miami'ye gitmişti. Tatillerini uzatmaya karar veren ikili finali Meksika Tulum'da yapmıştı.

605ad19955427f03ac847c7d

Adada aşk tazeleyen çiftten Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

605ad18e55427f03ac847c73
Şallı son olarak Antigravity Yoga (Hamak Yogası) yaptığı anları yayınladı. Sınırları zorlayan eski manken, birbirinden ilginç pozlar verdi.
605ad18e55427f03ac847c76

44 yaşındaki Şallı, baş aşağı durduğu anlara "Dünyaya buradan bakmak daha iyi sanki" notunu düştü. Ebru Hanım'ın bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Canlı yayında bir giyindi bir soyundu!Canlı yayında bir giyindi bir soyundu!
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Maldivler Ebru Şallı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Diğer Haberler

Bedri Ayseli kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Bedri Ayseli kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Nurseli İdiz kimdir?

Instagram’a hızlı bir giriş yapan Engin Akyürek’ten yeni paylaşım

Instagram’ı çok sevdi! İkinci paylaşım geldi

Kim Kardashian, 60 milyon dolarlık evindeki canlı yayında bir giyindi bir soyundu

Canlı yayında bir giyindi bir soyundu!

Kylie Jenner 'bağış' eleştirilerine yanıt verdi

Çalışanının tedavisini üstlenmek yerine... Yanıt geldi!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Dünya Tiyatro Günü ulusal bildirisi

'Üreme, beslenme açlıklarından başka açlıklar duyanlara...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.