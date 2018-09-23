Maldivler'de devlet başkanı seçimi

MALE (AA) - Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Maldivler'de düzenlenen devlet başkanı seçiminde sandıkların kapandığı bildirildi.

Seçim yetkilileri, ülkede 3. çok partili devlet başkanı seçiminde oy verme işleminin sona erdiğini açıkladı. Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih'in yarıştığı seçime katılım oranının yüksek olduğunu ifade eden yetkililer, seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının bu akşam belli olmasının beklendiğini ifade etti.

Yaklaşık 400 bin nüfuslu Maldivler'de 250 bin seçmen bulunuyor.

Muhalefetin adayı Salih'in seçim kampanya ofisine dün "yasa dışı faaliyetler" yürütüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlenmiş, baskında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Seçimlerin, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a yönelik basını ve bireysel özgürlükleri baskı altında tutmak, bağımsız kurumları kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalardan dolayı ülkede demokrasi için önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.