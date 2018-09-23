Maldivler'de devlet başkanı seçimi

Maldivler'de yapılan devlet başkanı seçiminde muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih zaferini ilan etti.

Haber sitesi mihaaru.com, Salih'in resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,3'ünü aldığını duyurdu. Sitede sandıkların yüzde 92'sinin açıldığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre de Salih, başkent Male'de destekçilerine hitap ederek, zaferini "mutluluk ve ümit anı" olarak nitelendirdi ve iktidarın barışçıl biçimde devredilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Seçim Komisyonu ise resmi olmayan sonuçlara ilişkin henüz yorumda bulunmadı.

Maldivler'de bugün düzenlenen 3. çok partili devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışıyordu.

Seçime katılım oranının yüksek olduğunu ifade eden yetkililer, resmi olmayan ilk sonuçlarının akşam saatlerinde belli olmasının beklendiğini açıklamıştı.

Muhalefetin adayı Salih'in seçim kampanya ofisine dün "yasa dışı faaliyetler" yürütüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlenmiş, baskında 5 kişi gözaltına alınmıştı.