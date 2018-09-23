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Maldivler'de devlet başkanı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Muhalefetin adayı İbrahim Muhammed Salih zaferini ilan etti

Maldivler'de yapılan devlet başkanı seçiminde muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih zaferini ilan etti.

Haber sitesi mihaaru.com, Salih'in resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,3'ünü aldığını duyurdu. Sitede sandıkların yüzde 92'sinin açıldığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre de Salih, başkent Male'de destekçilerine hitap ederek, zaferini "mutluluk ve ümit anı" olarak nitelendirdi ve iktidarın barışçıl biçimde devredilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Seçim Komisyonu ise resmi olmayan sonuçlara ilişkin henüz yorumda bulunmadı.

Maldivler'de bugün düzenlenen 3. çok partili devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışıyordu.

Seçime katılım oranının yüksek olduğunu ifade eden yetkililer, resmi olmayan ilk sonuçlarının akşam saatlerinde belli olmasının beklendiğini açıklamıştı.

Muhalefetin adayı Salih'in seçim kampanya ofisine dün "yasa dışı faaliyetler" yürütüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlenmiş, baskında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Seçimlerin, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a yönelik basını ve bireysel özgürlükleri baskı altında tutmak, bağımsız kurumları kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalardan dolayı ülkede demokrasi için önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed Şerif, seçimlerin barışçıl ortamda, özgür ve adil şekilde yapılması için bütün önlemlerin alındığını kaydetmişti.

- Siyasi kriz

Maldivler'de Yüksek Mahkeme, şubat başında hapisteki muhalif liderlerin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gasbı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek, kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından Devlet Başkanı, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Olağanüstü halin ardından Gayyum'un üvey kardeşi Mamun Abdül Gayyum "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla şubatın başında gözaltına alınmıştı. Polis, aynı gün Başyargıç Abdullah Said ve Yargıç Ali Hamid'i de gözaltına almıştı.

Emniyet Genel Müdürü Abdulla Navaz, daha sonra gözaltına alınan, aynı zamanda eski devlet başkanı olan Mamun Abdül Gayyum'un "Milletvekillerine rüşvet vererek hükümeti devirmeye çalışmak, silahlı kuvvetler içinde ihtilaf çıkarmak ve orduyu hükümete karşı isyana teşvik etmekle" suçlandığını açıklamıştı.

Navaz ayrıca, Gayyum ile aynı gün gözaltına alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Başyargıç Said ve mahkeme üyesi Yargıç Hamid'in de rüşvet almakla suçlandığını bildirmişti.

Ceza Mahkemesinde 20 Mart'ta görülen davada savcılar, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum, Said ve bir Yüksek Mahkeme yargıcının da aralarında olduğu 9 sanığı "teröre destekle" suçlamıştı.

Gayyum ve 2 yargıcın suçlu bulunmaları halinde 10 ile 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum tarafından 5 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal ise 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
devlet başkanı seçimi İbrahim Muhammed Salih Maldivler

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