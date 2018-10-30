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Maldivler'de eski Devlet Başkanı Naşid'in hapis cezası ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, Naşid hakkındaki 2015'te verilen 13 yıllık hapis cezasını askıya aldı

MALE (AP) - Hint Okyanusu'ndaki takımada ülkesi Maldivler'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid hakkındaki hapis cezasını erteledi.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, Naşid hakkındaki 2015 yılında verilen 13 yıllık hapis cezasının, başsavcılığın talebi üzerine gözden geçirileceği ve gözden geçirme sürecinde hükmün askıya alınacağı belirtildi.

Mahkeme, hükümet, polis ve cezaevi yetkililerinden karara uygun hareket etmelerini de istedi.

Eski Devlet Başkanı Naşid, 2012'de görevdeyken orduya bir yargıcın tutuklanması talimatını verdiği için yargılanmış ve hapse mahkum edilmişti.

Hapisteyken sağlık nedenleriyle izin alıp tedavi için İngiltere'ye giden Muhammed Naşid, siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu.

Naşid'den sonra göreve gelen eski Devlet Başkanı Yemin Abdül Gayum da çok sayıda muhalif siyasetçiyi siyasi davalarla hapse attırdığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

23 Eylül'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Naşid'in de mensubu olduğu muhalefetteki Demokrat Parti'nin adayı İbrahim Muhammed Salih'in kazanmasının ardından çok sayıda siyasi salıverildi, kefaletle serbest bırakıldı ve sürgünden döndü.

Muhammed Naşid geçen hafta 1 Kasım'da ülkesine döneceğini açıklamıştı. Yüksek Mahkemenin kararının Naşid'in ülkeye döndüğünde tutuklanmasını önlemeyi amaçladığı yorumları yapılıyor.

Naşid, Maldivler'de 2008'de düzenlenen ilk çok partili seçimde devlet başkanı seçilmişti. Muhammed Naşid, 2012'de yargıcı görevden alması nedeniyle düzenlenen protestoların ardından istifa etmiş ve Gayum'a karşı yarıştığı 2013 yılındaki başkanlık seçimini kaybetmişti.

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