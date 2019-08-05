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Maldivler'de eski Devlet Başkanı Yardımcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Sığınma talebinde bulunduğu Hindistan'dan ülkesine iade edilen Ahmed Adeeb, mahkeme kararıyla tutuklandı

Hindistan'ın sığınma talebini reddederek ülkesine iade ettiği eski Maldivler Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb'in tutuklandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, sığınma talebi reddedildikten sonra Maldivler polisi tarafından teslim alınarak ülkesine dönen Adeeb, gözaltına alındı.

Başkent Male'de çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Adeeb, başka bir mahkemenin kararıyla tutuklanarak Dhoonidhoo Cezaevi'ne götürüldü.

Adeeb, geçen hafta Hindistan'ın güneyindeki Tuticorin Limanı'na tekneyle gelmiş ve sığınma talep etmişti. Hindistan, Adeeb'in talebini geçerli belgeleri olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

- Pasaportuna el konulmuştu

Maldivler polisi, çarşamba günü "devletin parasını zimmetine geçirmek" suçundan sorgulanması gereken Adeeb'in emniyete gelmediğini, ülkeden kaçtığını açıklamıştı.

Adeeb'in pasaportuna, dahil olduğu davalar nedeniyle el konulmuştu.

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a ait teknede 2015'te meydana gelen patlamayı düzenlediği ve yolsuzluk suçlamalarıyla Adeeb'e verilen 33 yıl hapis cezası kararını mayısta bozmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Adeeb Hindistan Maldivler

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