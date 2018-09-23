Maldivler'de halk sandık başında

MALE (AA) - Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Maldivler'de devlet başkanını seçmek için oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

Seçimde Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışıyor.

Yaklaşık 400 bin nüfuslu ülkede 250 bin seçmen bulunuyor.

Muhalefetin adayı Salih'in seçim kampanya ofisine dün "yasa dışı faaliyetler" yürütüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlenmişti. Baskında 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Seçimlerin, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a yönelik basını ve bireysel özgürlükleri baskı altında tutmak, bağımsız kurumları kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalardan dolayı ülkede demokrasi için önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed Şerif, seçimlerin barışçıl ortamda özgür ve adil şekilde yapılması için bütün önlemlerin alındığını kaydetmişti.

- Siyasi kriz

Maldivler'de Yüksek Mahkeme, şubat ayı başında hapisteki muhalif liderlerin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.