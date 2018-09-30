Maldivler'de hapisteki eski devlet başkanı serbest bırakıldı

Yüksek Mahkeme, şubat başında hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Maldivler'de Seçim Komisyonu dün, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını açıklayarak muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamış ve Salih'in oyların yüzde 58,4'ünü, mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un ise oyların yüzde 41,6'sını aldığını açıklamıştı. \

Ülkede 2008'e kadar 30 yıl devlet başkanlığı görevini yürüten Mamun Abdül Gayyum, hakkındaki mahkumiyet kararının ardından temyiz başvurusunda bulunmuştu.

MALE (AA) - Maldivler'de, "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla şubat ayında gözaltına alınan ve haziran ayında 19 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum serbest bırakıldı.

Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. 5 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal süresi sonradan uzatılmış ve 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

Olağanüstü halin ardından, görevdeki Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un üvey kardeşi Mamun Abdül Gayyum, hakkındaki hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla şubat ayının başında gözaltına alınmıştı. Polis, aynı gün, Başyargıç Abdullah Said ve Yargıç Ali Hamid'i de gözaltına alınmıştı.