Maldivler'de muhalif devlet başkanı adayının ofisine baskın

MALE (AA) - Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Maldivler'de yarın yapılacak devlet başkanı seçimi öncesinde, muhalefet adayının kampanya ofisine polis tarafından baskın düzenlendi.

Polis sözcüsü Ahmed Şifan, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında yarışacak muhalefetin adayı İbrahim Muhammed Salih'in kampanya ofisine baskın düzenlendiğini belirtti.

Şifan, baskınla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed Şerif ise daha önce yaptığı açıklamada, seçimlerin barışçıl bir ortamda özgür ve adil bir şekilde yapılması için bütün önlemlerin alındığını duyurmuştu.

Yıl içinde siyasi krizin yaşandığı ülkede, halkın yarın 3'üncü kez yapılacak çok partili seçim için sandık başına gitmesi bekleniyor.

Pazar günkü seçimlerin, Devlet Başkanı Gayyum'un basını ve bireysel özgürlükleri baskı altında tutmak, bağımsız kurumları kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalara maruz kalmasından dolayı ülkede demokrasi için önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.