Maldivler'deki devlet başkanı seçimi

Maldivler'de 23 Eylül'de düzenlenen ve muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferiyle sonuçlanan devlet başkanlığı seçiminin ardından, iktidarın devrini koordine etmek için bir yetkili atandı.

Çin'in Şinhua ajansının haberine göre, Maldivler Kamu Hizmeti Komisyonu, iktidarın yeni seçilen devlet başkanına geçişini koordine etmek için yeni bir üst düzey yönetici atadı.

Komisyon, iktidarın devrinden sorumlu yetkili olarak, daha önce Maldivler'in Pekin Büyükelçisi olan Ahmed Latif'i görevlendirdi.

Maldivler yasalarına göre, ülkede devlet başkanı seçimlerinin nihai sonuçlarının açıklamasından hemen sonra geçiş sürecinden sorumlu bir direktörün ivedilikle atanması gerekiyor.

Maldivler'deki üçüncü çok partili devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışıyordu.

Seçim Komisyonu, cumartesi günü, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.

