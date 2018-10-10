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Maldivler'deki devlet başkanı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Seçimden yenik ayrılan mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un partisi, seçim sonuçlarına itiraz ederek Yüksek Mahkemeye şikayette bulundu

COLOMBO (AA) - Maldivler'de 23 Eylül'de düzenlenen Devlet Başkanlığı seçiminden mağlubiyetle ayrılan mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un partisi seçim sonuçlarına itiraz etti.

Gayyum'un partisi Maldivler İlerici Partiden yapılan açıklamada, avukatların, "oylamaya hile karıştırıldığı, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiaları" hakkında Yüksek Mahkemeye şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada partinin, Yüksek Mahkemeden "yasal bir çözüm yolu" istediği de kaydedildi.

Maldivler Anayasası, resmi seçim sonuçlarının ilan edildiği günden itibaren 2 hafta içinde seçim sonuçlarına itiraz etme hakkı tanıyor.

Yamin Abdül Gayyum'un görev süresi 17 Kasım'da sona erecek.

Maldivler'de seçim komisyonu, 29 Eylül'de Devlet Başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarını açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler Yamin Abdül Gayyum

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