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Maldivler'deki devlet başkanı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

Tehdit edilen Seçim Komisyonu üyeleri ülkeyi terk etti

COLOMBO (AA) - Maldivler'de Seçim Komisyonu üyelerinin, devlet başkanı seçimini kaybeden mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un yandaşları tarafından tehdit edilmelerinin ardından ülkeden kaçtıkları bildirildi.

Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed Şerif, Gayyum'un destekçilerinin komisyon üyelerini devlet başkanı seçimine hile karıştırmakla ve rüşvet almakla suçlayarak tehdit ettiklerini belirterek, beş üyeden dördünün aldıkları tehditler üzerine ülkeden ayrıldıklarını kaydetti.

Maldivler'de 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanı seçiminden mağlubiyetle ayrılan Gayyum'un partisi Maldivler İlerici Parti oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Yamin Abdül Gayyum'un görev süresi 17 Kasım'da sona erecek.

Maldivler'de seçim komisyonu, 29 Eylül'de seçimin resmi sonuçlarını açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.

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