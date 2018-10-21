Maldivler'deki devlet başkanı seçimi

MALE (AA) - Maldivler'de Yüksek Mahkeme, geçen ay yapılan devlet başkanı seçimini kaybeden mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un seçimin iptal edilmesine ilişkin dilekçesini reddetti.
Yüksek Mahkeme, seçimin hukuka uygun bir şekilde yapıldığını belirterek, Yamin'in seçimin iptal edilmesi yönündeki dilekçesini geri çevirdi.
Seçimin galibi İbrahim Muhammed Salih'in sözcüsü Mariya Didi, Yamin'in onurlu bir şekilde yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Yamin'in görev süresi 17 Kasım'da sona erecek.
Seçim Komisyonu, 29 Eylül'de seçimin resmi sonuçlarını açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim'in zaferini onaylamıştı.
Maldivler'de 23 Eylül'de düzenlenen seçimden mağlubiyetle ayrılan Yamin'in partisi Maldivler İlerici Parti oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti.
Seçim Komisyonunun dört üyesi, Yamin yandaşları tarafından tehdit edilmelerinin ardından ülkeden kaçmıştı.
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